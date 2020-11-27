Погрожували фізичною розправою та знищенням майна – у Хмельницькій області затримали 31-річного лідера злочинної групи, яка займалася вибиванням неіснуючих боргів.

Проте вимагання коштів не обмежувалося лише погрозами. Зловмисники застосовували фізичне насильство щодо жертв.

Їх вдалося таким чином отримати від трьох потерпілих $12 тис.











Вибивали неіснуючі борги: на Хмельниччині затримали лідера банди / 3 фотографии

Спецпризначенці затримали лідера угруповання під час отримання так званого боргу.

Вирішується питання про оголошення підозри.