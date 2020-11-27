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Валентина Летяк |

Вибивали неіснуючі борги: на Хмельниччині затримали лідера банди

Погрожували фізичною розправою та знищенням майна – у Хмельницькій області затримали 31-річного лідера злочинної групи, яка займалася вибиванням неіснуючих боргів.

Проте вимагання коштів не обмежувалося лише погрозами. Зловмисники застосовували фізичне насильство щодо жертв.

Їх вдалося таким чином отримати від трьох потерпілих $12 тис.

  • на Хмельниччині затримали лідера банди
  • на Хмельниччині затримали лідера банди
  • на Хмельниччині затримали лідера банди
  • на Хмельниччині затримали лідера банди
  • на Хмельниччині затримали лідера банди
  • на Хмельниччині затримали лідера банди
Вибивали неіснуючі борги: на Хмельниччині затримали лідера банди / 3 фотографии

Спецпризначенці затримали лідера угруповання під час отримання так званого боргу.

Вирішується питання про оголошення підозри.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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