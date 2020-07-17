В Днепре силовики СБУ разоблачили организованную преступную группировку, участники которой занимались вымогательством и разбойными нападениями на предпринимателей нескольких регионов.

Общая сумма похищенных средств составляет несколько сотен тысяч долларов США.

— Фигуранты систематически “выбивали” деньги из представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае неуплаты “дани” злоумышленники угрожали насилием и физической расправой, — говорится в сообщении.















Вымогали $180 тыс. у руководителя IT-компании: в Днепре задержали преступную группировку / 4 фотографии

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В частности, был доказан факт вымогательства у предпринимателя ІТ-сферы передать в собственность преступников разработанное им программное обеспечение или откупиться, заплатив $ 180 тыс.

Похожие “схемы” были задействованы в отношении владельца одного из СТО и представителя теннисного клуба.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде пребывании в СИЗО для задержанных участников банды.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Служба безпеки України???????? (@securityservice_ukraine) 17 Лип 2020 р. о 6:31 PDT

Сепаратисты в Запорожье

В начале июля силами контрразведки СБУ была обнаружена группа злоумышленников, которые занимались агитацией за создание “Запорожской Народной Республики”.

Оказалось, что в 2014 году мужчины всячески помогали боевикам на оккупированных территориях Донбасса, а с начала 2020 года начали пропаганду за свержение конституционного строя и установление “республики” образца так называемых ЛДНР, но уже в Запорожье.

Во время обысков в квартирах преступников была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых ЛДНР и РФ, амуниция, сепаратистская и коммунистическая символика.