В Одессе пьяный водитель покусал полицейского во время драки

В Одессе патрульные задержали 34-летнего мужчину, который сел пьяным за руль BMW и нарушал правила дорожного движения.
После остановки водитель вел себя агрессивно: не хотел выходить из авто, показывать водительское удостоверение.
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Потом мужчина начал провоцировать драку с полицейскими. Водитель нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку и ударил коленом.
Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст.342 УК Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа).
Стрельба в Днепре
В субботу утром, 28 ноября, в центре Днепра произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Стрельба произошла около 5.00 28 ноября в кафе. Как выяснила полиция, заведение работало ночью по предварительной договоренности с администрацией в нарушение карантина.