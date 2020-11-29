В Одессе пьяный водитель покусал полицейского во время драки

В Одессе патрульные задержали 34-летнего мужчину, который сел пьяным за руль BMW и нарушал правила дорожного движения.

После остановки водитель вел себя агрессивно: не хотел выходить из авто, показывать водительское удостоверение.

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Потом мужчина начал провоцировать драку с полицейскими. Водитель нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку и ударил коленом.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст.342 УК Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа).

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