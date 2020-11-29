ДТП под Черниговом — подробности ДТП

28 ноября во Чернигове мужчина похитил у таксиста Renault Kangoo и разбился на нем.

Похититель погиб во время операции по перехвату, сообщили в полиции Черниговской области.

Полицейские заметили автомобиль на выезде из Чернигова. На требования правоохранителей остановиться — водитель не реагировал.

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В поселке Михайло-Коцюбинское Черниговского района правонарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

— От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, — заявили в полиции.

Военный грузовик раздавил ремонтников

В Кировоградской области военный грузовик МАЗ влетел в бригаду ремонтной службы. В результате аварии погибли два человека.

Военный МАЗ влетел в машину, которая заключала асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий. В результате удара грузовик перевернулся.

Источник: полиция Черниговской области

Фото: полиция Черниговской области