Стрельба в Днепре: неизвестные открыли огонь в кафе

В субботу утром, 28 ноября, в центре Днепра произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Стрельба произошла около 5.00 28 ноября в кафе. Как выяснила полиция, заведение работало ночью по предварительной договоренности с администрацией в нарушение карантина.

— Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла драка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу, — сообщили в полиции.

Также еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.











В Днепре произошла стрельба в кафе, пострадали четыре человека / 3 фотографии

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По факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск.

С места преступления изъяли гильзы от травматического оружия. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к хулиганским действиям.

Стрельба в России

В России в городе Нальчик учителю школы пришлось отстреливаться из травматического пистолета от школьника и его друзей.

Ученик восьмого класса был недоволен своими оценками и хотел поговорить с преподавателем, однако сам идти на разговор испугался и позвал двух товарищей 26 и 36 лет.

Между мужчинами началась драка, после которой учитель истории достал из своей машине пистолет и начал стрелять в воздух.