В Одесі п’яний водій покусав поліцейського під час бійки

В Одесі патрульні затримали 34-річного чоловіка, який сів п’яним за кермо BMW і порушував правила дорожнього руху.

Після зупинки водій поводився агресивно: не хотів виходити з авто, показувати посвідчення водія.

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Потім чоловік почав провокувати бійку з поліцейськими. Водій завдав лейтенантові поліції травму плечового суглоба правої руки, а молодшого сержанта вкусив за руку і вдарив коліном.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.2 ст.342 КК України (Опір працівникові правоохоронного органу).

Стрілянина у Дніпрі