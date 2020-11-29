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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Одесі п’яний водій покусав поліцейського під час бійки

В Одесі патрульні затримали 34-річного чоловіка, який сів п’яним за кермо BMW і порушував правила дорожнього руху.

Після зупинки водій поводився агресивно: не хотів виходити з авто, показувати посвідчення водія.

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Потім чоловік почав провокувати бійку з поліцейськими. Водій завдав лейтенантові поліції травму плечового суглоба правої руки, а молодшого сержанта вкусив за руку і вдарив коліном.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.2 ст.342 КК України (Опір працівникові правоохоронного органу).

Стрілянина у Дніпрі

У суботу зранку, 28 листопада, у центрі Дніпра сталася стрілянина. Унаслідок інциденту постраждали чотири людини.

Стрілянина сталася близько 5.00 28 листопада в кафе. Як з’ясувала поліція, заклад працював уночі за попередньою домовленістю з адміністрацією, порушуючи карантинні обмеження.

Джерело: Думская

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