ДТП в Киеве: водитель на КамАЗ протаранил автомобиль Мазда

В Киеве на улице Васильковской произошло серьезное ДТП. Пьяный водитель на КамАЗ протаранил автомобиль Mazda.

Предварительно, водитель легковушки остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей и получил мощный удар в заднюю часть машины от бетоносмесителя.

По информации полиции, уровень алкоголя в крови водителя КамАЗа в 11 раз превышал разрешенный уровень.











В Киеве пьяный водитель грузовика на скорости протаранил легковушку / 3 фотографии

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К счастью, пешеходы успели отбежать на тротуар. Однако не обошлось без травмированных. В больницу госпитализировали пассажира легковушки.

На месте работала скорая, полиция и следственно-оперативная группа.

ДТП в Перу

На северо-западе Перу микроавтобус упал в овраг. Автобус, в котором находились 18 человек, неожиданно выехал за ограждение дороги и упал в овраг глубиной около 100 метров.

В результате аварии погибли семь человек, еще 11 травмировались. Пострадавших госпитализировали.

Причины аварии выясняются.

Фото: Магнолия-ТВ