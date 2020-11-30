ДТП в Киеве: водитель на КамАЗ протаранил автомобиль Мазда

В Киеве на улице Васильковской произошло серьезное ДТП. Пьяный водитель на КамАЗ протаранил автомобиль Mazda.
Предварительно, водитель легковушки остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей и получил мощный удар в заднюю часть машины от бетоносмесителя.
По информации полиции, уровень алкоголя в крови водителя КамАЗа в 11 раз превышал разрешенный уровень.
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К счастью, пешеходы успели отбежать на тротуар. Однако не обошлось без травмированных. В больницу госпитализировали пассажира легковушки.
На месте работала скорая, полиция и следственно-оперативная группа.
ДТП в Перу
На северо-западе Перу микроавтобус упал в овраг. Автобус, в котором находились 18 человек, неожиданно выехал за ограждение дороги и упал в овраг глубиной около 100 метров.
В результате аварии погибли семь человек, еще 11 травмировались. Пострадавших госпитализировали.
Причины аварии выясняются.
Фото: Магнолия-ТВ