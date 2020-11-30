ДТП в Києві: водій на КамАЗ протаранив автомобіль Mazda

У Києві на вулиці Васильківській сталася серйозна ДТП. П’яний водій на КамАЗ протаранив автомобіль Mazda.
Попередньо, водій легковика зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей і отримав потужний удар в задню частину машини від бетонозмішувача.
За інформацією поліції, рівень алкоголю в крові водія КамАЗа в 11 разів перевищував дозволений рівень.
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Пішоходи встигли відбігти на тротуар. Однак не обійшлося без травмованих. До лікарні госпіталізували пасажира легковика.
На місці працювала швидка, поліція і слідчо-оперативна група.
ДТП в Перу
На північному заході Перу мікроавтобус впав в яр. Автобус, в якому перебувало 18 людей, несподівано виїхав за огородження дороги і впав у яр глибиною близько 100 метрів.
Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще 11 травмувалися. Постраждалих госпіталізували.
Причини аварії з’ясовуються.
Фото: Магнолія-ТВ