ДТП в Києві: водій на КамАЗ протаранив автомобіль Mazda

У Києві на вулиці Васильківській сталася серйозна ДТП. П’яний водій на КамАЗ протаранив автомобіль Mazda.

Попередньо, водій легковика зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити людей і отримав потужний удар в задню частину машини від бетонозмішувача.

За інформацією поліції, рівень алкоголю в крові водія КамАЗа в 11 разів перевищував дозволений рівень.











У Києві п’яний водій вантажівки на швидкості протаранив легковик / 3 фотографии

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Пішоходи встигли відбігти на тротуар. Однак не обійшлося без травмованих. До лікарні госпіталізували пасажира легковика.

На місці працювала швидка, поліція і слідчо-оперативна група.

ДТП в Перу

На північному заході Перу мікроавтобус впав в яр. Автобус, в якому перебувало 18 людей, несподівано виїхав за огородження дороги і впав у яр глибиною близько 100 метрів.

Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще 11 травмувалися. Постраждалих госпіталізували.

Причини аварії з’ясовуються.

Фото: Магнолія-ТВ