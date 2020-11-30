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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Перу автобус свалился в овраг — семь человек погибли, 11 травмировались

В департаменте Ла-Либертад на северо-западе Перу микроавтобус упал в овраг.

Автобус, в котором находились 18 человек, неожиданно выехал за ограждение дороги и упал в овраг глубиной около 100 метров.

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В результате аварии погибли семь человек, еще 11 травмировались. Пострадавших госпитализировали.

Причины аварии выясняются.

ДТП на Житомирщине

17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.

Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

За рулем легковушки был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте.

Источник: Синьхуа

Фото: Dreamstime

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