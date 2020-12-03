В Британии мать троих детей обвиняют в совращении девятиклассника

В Британии женщину обвиняют в совращении 14-летнего парня, который учится в девятом классе.

Ти Винсент, которая воспитывает троих детей, Глостерскому королевскому суду заявила, что она не знала о возрасте мальчика.

32-летняя женщина якобы заманила мальчика и его приятеля в свой дом, когда она увидела их игру в футбол.

— Я уверена, он сказал мне, что ему 16. Я чувствовала, что он выглядит намного старше. Мне и в голову не приходило, что он может быть несовершеннолетним. Он не сказал мне, что он в девятом классе и ему всего 14 лет, прежде чем мы занялись сексом, — заявила обвиняемая.

Обвинение утверждает, что она пригласила мальчика в свою спальню, а затем разделась и занялась с ним сексом.

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— Я не отрицаю, что у нас был секс. Я не заставляла его, он с радостью ответил обоюдным желанием, — добавила Ти Винсент.

Женщина также рассказала, что она не знала подростка до этого, но была знакома с его 21-летним приятелем.

— У мальчика было сильное чувство, что ситуация была неправильной. Он знал, что он несовершеннолетний и что между ними большая разница в возрасте, — заявил прокурор Кристофер Смит.

Секс с секретаршей во время Zoom-конференции

На Филиппинах чиновник во время онлайн-конференции в Zoom занялся сексом со своей секретаршей на глазах у коллег: оказалось, что мужчина просто забыл выключить камеру.

Подчиненные горе-любовника сделали запись пикантного видео, которое быстро стало популярным в сети.

Министерство внутренних дел Филиппин взяло дело под личный контроль: уже через несколько дней чиновника уволили, а его секретарша ушла с работы по собственному желанию.