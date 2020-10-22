В Австралии стюардессу посадили в тюрьму за секс с несовершеннолетним 10 лет назад

Стюардессу австралийской авиакомпании обвинили в растлении 15-летнего парня, но уже через неделю после приговора в виде 18 месяцев за решеткой ее отпустили под залог.

33-летняя Мелисса Ности занималась сексом с несовершеннолетним школьником еще в 2010 году.

— Согласно выводам врача, в Мелиссы низкий риск повторного совершения преступления, поэтому ей легко удалось устроиться на работу и сделать успешную карьеру в авиационной сфере, — рассказал прессе адвокат женщины.

Однако активное рассмотрение дела осенью 2020 начался из-за того, что Мелисса Ности попала в еще один скандал.

В сентябре женщина оказалась в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками.

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Выяснилось, что на фоне пандемии Covid-19 Мелисса Ности потеряла работу в авиакомпании. По ее словам, “разочарование и отсутствие денег” подтолкнули ее к продаже кокаина.

Секс с секретаршей во время Zoom-конференции

На Филиппинах чиновник во время онлайн-конференции в Zoom занялся сексом со своей секретаршей на глазах у коллег: оказалось, что мужчина просто забыл выключить камеру.

Подчиненные горе-любовника сделали запись пикантного видео, которое быстро стало популярным в сети.

Министерство внутренних дел Филиппин взяло дело под личный контроль: уже через несколько дней чиновника уволили, а его секретарша ушла с работы по собственному желанию.

Фото: mnostii