У Британії матір трьох дітей звинувачують у розбещенні дев’ятикласника

У Британії жінку звинувачують у розбещенні 14-річного хлопця, який вчиться у дев’ятому класі.

Ті Вінсент, яка виховує трьох дітей, Глостерському королівському суду заявила, що вона не знала про вік хлопчика.

32-річна жінка нібито заманила хлопчика і його приятеля у свій будинок, коли вона побачила їх гру в футбол.

– Я впевнена, він сказав мені, що йому 16. Я відчувала, що він виглядає набагато старше. Мені навіть не спало на думку, що він може бути неповнолітнім. Він не сказав мені, що він у дев’ятому класі і йому лише 14 років, перш ніж ми зайнялися сексом, – заявила обвинувачена.

Звинувачення стверджує, що вона запросила хлопчика у свою спальню, а потім роздяглася і зайнялася з ним сексом.

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– Я не заперечую, що у нас був секс. Я не змушувала його, він з радістю відповів обопільним бажанням, – додала Ті Вінсент.

Жінка також розповіла, що вона не знала підлітка до цього, але була знайома з його 21-річним приятелем.

– У хлопчика було сильне почуття, що ситуація була неправильною. Він знав, що він неповнолітній і що між ними велика різниця у віці, – заявив прокурор Крістофер Сміт.

Секс із секретаркою під час Zoom-конференції

На Філіппінах чиновник під час онлайн-конференції в Zoom зайнявся сексом зі своєю секретаркою на очах у колег: виявилося, що чоловік просто забув вимкнути камеру.

Підлеглі горе-коханця зробили запис пікантного відео, яке швидко стало популярним у мережі.

Міністерство внутрішніх справ Філіпін взяло справу під особистий контроль: уже за декілька днів чиновника було звільнено, а його секретарка пішла з роботи за власним бажанням.