В центре Москвы загорелась больница, есть погибшие

Вследствие пожара в здании больницы в центре российской Москвы погибли два человека.

Возгорание произошло на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра.

Пациентов внутри здания не было, так как оно находится на реконструкции.

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Предварительно, загорелись строительные конструкции и бытовки.

Получив сигнал о пожаре около 5.00, пожарные смогли ликвидировать огонь в 05.33.

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Пожар под Рязанью

7 октября в России под Рязанью взорвались военные склады, вследствие чего пострадали шесть человек.

Из-за разлета осколков на расстояние в 20 км пришлось эвакуировать 2,3 тыс. жителей окружающих сел.