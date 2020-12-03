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Віталій Плахта |

У центрі Москви загорілася лікарня, є загиблі

Внаслідок пожежі у будівлі лікарні в центрі російської Москви загинули двоє людей.

Займання сталося на третьому поверсі одного з корпусів Московського міжнародного онкологічного центру.

Пацієнтів всередині будівлі не було, адже вона перебуває на реконструкції.

 

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Публикация от Новостишка дня (@novostishka)

Попередньо, загорілися будівельні конструкції.

Отримавши сигнал про пожежу близько 5.00, пожежники змогли ліквідувати вогонь о 05.33.

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Пожежа під Рязанню

7 жовтня в Росії під Рязанню вибухнули військові склади, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Через розльот осколків на відстань у 20 км довелося евакуювати 2,3 тис. жителів навколишніх сіл.

Джерело: РИА Новости

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