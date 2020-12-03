У центрі Москви загорілася лікарня, є загиблі

Внаслідок пожежі у будівлі лікарні в центрі російської Москви загинули двоє людей.
Займання сталося на третьому поверсі одного з корпусів Московського міжнародного онкологічного центру.
Пацієнтів всередині будівлі не було, адже вона перебуває на реконструкції.
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Попередньо, загорілися будівельні конструкції.
Отримавши сигнал про пожежу близько 5.00, пожежники змогли ліквідувати вогонь о 05.33.
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Пожежа під Рязанню
7 жовтня в Росії під Рязанню вибухнули військові склади, внаслідок чого постраждали шестеро людей.
Через розльот осколків на відстань у 20 км довелося евакуювати 2,3 тис. жителів навколишніх сіл.