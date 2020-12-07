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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Африке умер украинский миротворец

В Демократической Республике Конго умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН Сергей Савченко.

Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.

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Он добавил, что миротворец умер в результате внезапной остановки сердца.

— 6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко, — отметил Кульпа.

В Конго умер украинский миротворец

В Конго от коронавируса умер украинский миротворец

В Конго умер украинский миротворец, который лечился от коронавируса.

16 ноября состояние здоровья украинского миротворца ухудшилось, его направили на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня в городе Гома.

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