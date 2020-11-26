Умер врач-онколог Олег Ременник — причина смерти

От осложнений после коронавируса умер директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник.

Бывшему депутату Киевского областного совета было 62 года, сообщили в Киевоблсовете.

— Олег Исакович спас жизни тысячам людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусную инфекцию, — пишут в прес-службе совета.

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В 2007-м Олег Ременник был назначен начальником Главного управления здравоохранения Киевской, а в 2013 году возглавлял Департамент здравоохранения области.

Умер Роман Виктюк

На 84-году жизни 17 ноября скончался театральный режиссер и народный артист Роман Виктюк. Он умер от осложнений, причиной коронавирус, в больнице Бахрушина.

Виктюка госпитализировали, но его состояние ухудшилось.

23 ноября его похоронили во Львове.

Источник: Киевоблсовет

Фото: Олег Ременник