У Демократичній Республіці Конго помер військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН Сергій Савченко.
Про це повідомив помічник командира загону зі зв’язків із ЗМІ Юрій Кульпа.
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Він додав, що миротворець помер в результаті раптової зупинки серця.
– 6 грудня в результаті раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону старший солдат Сергій Савченко, – зазначив Кульпа.
У Конго від коронавірусу помер український миротворець
У Конго помер український миротворець, який лікувався від коронавірусу.
16 листопада стан здоров’я українського миротворця погіршився, його направили на стаціонарне лікування до госпіталю ООН III рівня у місті Гома.