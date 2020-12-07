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Євгенія Шапоренко |

В Африці помер український миротворець

У Демократичній Республіці Конго помер військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН Сергій Савченко.

Про це повідомив помічник командира загону зі зв’язків із ЗМІ Юрій Кульпа.

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Він додав, що миротворець помер в результаті раптової зупинки серця.

– 6 грудня в результаті раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону старший солдат Сергій Савченко, – зазначив Кульпа.

У Конго помер український миротворець

У Конго від коронавірусу помер український миротворець

У Конго помер український миротворець, який лікувався від коронавірусу.

16 листопада стан здоров’я українського миротворця погіршився, його направили на стаціонарне лікування до госпіталю ООН III рівня у місті Гома.

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