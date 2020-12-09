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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Полтаве горит торгово-развлекательный центр

Пожар в Полтаве произошел в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра на улице Соборности. На данный момент ликвидация продолжается.

— 9 декабря в 4.30 в г. Полтава по ул. Соборности, 31 в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр) возник пожар, — сообщили спасатели.

В ГСЧС установили, что пожар возник на летней площадке кафе, а затем огонь перешел на смежное помещение.

  • Пожар в Полтаве — горит торгово-развлекательный центр
  • Пожар в Полтаве — горит торгово-развлекательный центр
  • Пожар в Полтаве — горит торгово-развлекательный центр
  • Пожар в Полтаве — горит торгово-развлекательный центр
  • Пожар в Полтаве — горит торгово-развлекательный центр
  • Пожар в Полтаве — горит торгово-развлекательный центр
  • Пожар в Полтаве — горит торгово-развлекательный центр
  • Пожар в Полтаве — горит торгово-развлекательный центр
В Полтаве горит торгово-развлекательный центр / 4 фотографии

Общая площадь пожара около 600 м². Предварительно жертв и пострадавших нет.

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К тушению привлечены 44 спасателя и 13 единиц техники.

Пожар в Харькове

28 ноября в Харькове около 2.00 произошел масштабный пожар в одном из торговых центров. На территории ТЦ Барбашово загорелись торговые павильоны. Огонь уничтожил 25 магазинов, однако 85 удалось спасти.

Спасатели полностью потушили пожар только в 12.50. Загорание заметили охранники торгового центра,

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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