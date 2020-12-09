Пожежа в Полтаві – горить торговельно-розважальний центр

Пожежа у Полтаві сталася у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру на вулиці Соборності. Наразі ліквідація ще триває.

– 9 грудня о 4.30 у м. Полтава по вул. Соборності, 31, у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр) виникла пожежа, – повідомили рятувальники.

У ДСНС встановили, що пожежа виникла в літньому майданчику кафе, а потім вогонь перейшов на суміжне приміщення.















У Полтаві горить торговельно-розважальний центр / 4 фотографии

Загальна площа пожежі близько 600 м². Попередньо жертв та постраждалих немає.

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До гасіння залучено 44 рятувальники та 13 одиниць техніки.

Пожежа у Харкові

28 листопада у Харкові близько 2.00 сталася масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. На території ТЦ Барбашово загорілися торгові павільйони. Вогонь знищив 25 магазинів, проте 85 вдалося врятувати.

Рятувальники повністю погасили пожежу лише о 12.50. Загоряння помітили охоронці торговельного центру.