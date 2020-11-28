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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Крупный пожар в ТЦ Харькова: огонь уничтожил 25 магазинов

В Харькове около 2.00 произошел масштабный пожар в одном из торговых центров. На территории ТЦ Барбашово загорелись торговые павильоны. Огонь уничтожил 25 магазинов, однако 85 удалось спасти.

Спасатели полностью потушили пожар только в 12.50. Загорание заметили охранники торгового центра, после чего сразу позвонили на номер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
  • пожежа у ТР Барбашово (Харків)
Крупный пожар в ТЦ Харькова: огонь уничтожил 25 магазинов / 3 фотографии

На место события прибыло 100 спасателей, шесть автомобилей специального назначения и две автоцистерны. Во время инцидента не пострадал ни один человек. Причина возгорания пока неизвестна.

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В результате пожара в Киевской области погибли три человека

В Киевской области произошел пожар в жилом доме. Вследствие инцидента 27 ноября в населенном пункте Воропаев сгорело три человека. Сейчас спасатели устанавливают личности погибших.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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