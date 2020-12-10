10 декабря силовики провели третий этап спецоперации на территории Одессы, Киева и Киевской области, по результатам которой задержали пятерых участников преступной организации, которая похищала людей на заказ и выбивала деньги.

В целом задержаны лидер и девять участников банды, еще двое объявлены в розыск.

Суммы, которые требовали похитители — от 20 тыс. грн до $800 тыс.

Следствие установило, что всеми преступлениями руководили два вора в законе из России.

Во время обысков полиция изъяла оружие, боеприпасы, ножи, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи, подтверждающие их преступную деятельность.

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Двум фигурантам сообщено подозрение по нескольким статьям УКУ — ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство). Остальным трем — по ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).











Похищения и выбивание денег: в Киеве и Одессе задержали крупную банду / 3 фотографии

На Буковине задержали уроженца Винницкой области, который организовал похищение предпринимателя и требовал за его освобождение $150 тыс.

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой инсценировали похищение потерпевшего и доставили его в ангарное помещение.