10 грудня силовики провели третій етап спецоперації на території Одеси, Києва та Київської області, за результатами якої затримали п’ятьох учасників злочинної організації, яка викрадала людей на замовлення та вибивала гроші.

Загалом затримано лідера та дев’ятьох учасників банди, ще двох оголошено у розшук.

Суми, які вимагали викрадачі – від 20 тис. грн до $800 тис.

Слідство встановило, що усіма злочинами керували два вори в законі з Росії.

Під час обшуків поліція вилучила зброю, набої до неї, ножі, розписки, печатки, флеш-накопичувачі, гроші, автомобілі та інші речі, що підтверджують їх злочинну діяльність.

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Двом фігурантам повідомлено підозри за кількома статтями ККУ – ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 189 (вимагання). Іншим трьом – за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).











Викрадення та вибивання грошей: у Києві та Одесі затримали велику банду / 3 фотографии

Викрадення підприємця

На Буковині затримали уродженця Вінницької області, який організував викрадення підприємця та вимагав за його звільнення $150 тис.

Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої інсценували викрадення потерпілого та доставили його до ангарного приміщення.