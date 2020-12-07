На Буковине мужчина похитил предпринимателя и требовал $150 тыс. выкупа

Правоохранители задержали уроженца Винницкой области, который организовал похищение человека и требовал за его освобождение $150 тыс.

Прокуратура Черновицкой области сообщила злоумышленнику о подозрении по факту вымогательства и похищения человека.

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой инсценировали похищение потерпевшего и доставили его в ангарное помещения, которое расположено на территории Герцаевского района Черновицкой области.

Туда собственно и прибыл заказчик, который убедившись в осуществлении преступления, связался с родственниками потерпевшего, чтобы получить выкуп.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Убийство музыканта в Киеве

6 декабря правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве музыканта Александра Деревянко — Юрия Туманского и Дениса Мамедова. Суд взял их под стражу на два месяца. По данным следствия, мужчины под предлогом обучения игры на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили.

Завладев документами на три квартиры, финансами и драгоценностями, подозреваемые пытались скрыть тело. Для этого они завернули убитого в пленку, одеяло и вывезли в один из гаражных кооперативов на Киевщине, где намеревались залить тело в бетон. Но не успели, там их задержали правоохранители.