На Луганщине женщина выполняла задачи ФСБ РФ — ее отпустили за помощь следствию

Беловодский районный суд Луганщины вынес приговор по делу государственной измены чиновницы одного из госучреждений области.

Суд признал гражданку Украины виновной в приготовлении к госизмене, однако с учетом того, что женщина способствовала следствию и предоставила важную для документирования подрывной деятельности ФСБ РФ информацию, освободил ее от уголовной ответственности.

Согласно материалам следствия, контрразведчики разоблачили женщину, завербованную российскими спецслужбами во время посещения оккупированных территорий Луганской области по семейным делам.

— Боевики так называемой ЛНР задержали ее на КПВВ Станица Луганская и передали сотруднику ФСБ РФ, который через шантаж и психологическое давление заставил ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что представитель вражеской спецслужбы отработал для чиновницы задачи по сбору информации о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти. Все полученные данные она должна была передавать куратору лично во время очередных посещений КПВВ.

Украинские силовики задержали женщину во время выполнения очередного задания от российской спецслужбы. Во время допроса она добровольно сообщила обо всех обстоятельствах своей вербовки.

Госизмена: что предусматривает статья

Государственная измена — это ч 1. ст. 111 УК Украины. Наказание предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В то же время существует ч. 2 ст. 111 УК Украины, в которой предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Условиями является невыполнение преступных задач иностранных государств или добровольное признание органам украинской государственной власти о своей вербовке и предоставление необходимой следствию информации.