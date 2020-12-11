На Луганщині жінка виконувала завдання ФСБ РФ – її відпустили за допомогу слідству

Біловодський районний суд Луганщини виніс вирок у справі державної зради чиновниці однієї з держустанов області.

Суд визнав громадянку України винною у готуванні до держзради, проте з врахуванням того, що жінка сприяла слідству і надала важливу документування підривної діяльності ФСБ РФ інформацію, звільнив її від кримінальної відповідальності.

Згідно з матеріалами слідства, контррозвідники викрили жінку, завербовану російськими спецслужбами під час відвідування окупованих територій Луганської області у сімейних справах.

– Бойовики так званої ЛНР затримали її на КПВВ Станиця Луганська і передали співробітнику ФСБ РФ, який через шантаж та психологічний тиск примусив її погодитись на конфіденційну співпрацю, – йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що представник ворожої спецслужби відпрацював чиновниці завдання зі збору інформації про кадровий склад і діяльність українських правоохоронних структур та органів влади. Усі здобуті дані вона мала передавати куратору особисто під час чергових перетинів КПВВ.

Українські силовики затримали жінку під час виконання чергового завдання від російської спецслужби. Під час допиту вона добровільно повідомила про всі обставини свого вербування.

Державна зрада: що передбачає стаття

Державна зрада – це ч 1. ст. 111 КК України. Покарання передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

Водночас існує ч. 2 ст. 111 КК України, в якій передбачено звільнення від кримінальної відповідальності.

Умовами є невиконання злочинних завдань іноземних держав або добровільне зізнання органам української державної влади про свій зв’язок, вербування та надання необхідної слідству інформації.