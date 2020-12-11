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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На Луганщині жінка виконувала завдання ФСБ РФ – її відпустили за допомогу слідству

Біловодський районний суд Луганщини виніс вирок у справі державної зради чиновниці однієї з держустанов області.

Суд визнав громадянку України винною у готуванні до держзради, проте з врахуванням того, що жінка сприяла слідству і надала важливу документування підривної діяльності ФСБ РФ  інформацію, звільнив її від кримінальної відповідальності.

Згідно з матеріалами слідства, контррозвідники викрили жінку, завербовану російськими спецслужбами під час відвідування окупованих територій Луганської області у сімейних справах.

– Бойовики так званої ЛНР затримали її на КПВВ Станиця Луганська і передали співробітнику ФСБ РФ, який через шантаж та психологічний тиск примусив її погодитись на конфіденційну співпрацю, – йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що представник ворожої спецслужби відпрацював чиновниці завдання зі збору інформації про кадровий склад і діяльність українських правоохоронних структур та органів влади. Усі здобуті дані вона мала передавати куратору особисто під час чергових перетинів КПВВ.

На Луганщині жінка виконувала завдання ФСБ РФ – її відпустили за допомогу слідству

Українські силовики затримали жінку під час виконання чергового завдання від російської спецслужби. Під час допиту вона добровільно повідомила про всі обставини свого вербування.

Державна зрада: що передбачає стаття

Державна зрада – це ч 1. ст. 111 КК України. Покарання передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

Водночас існує ч. 2 ст. 111 КК України, в якій передбачено звільнення від кримінальної відповідальності.

Умовами є невиконання злочинних завдань іноземних держав або добровільне зізнання органам української державної влади про свій зв’язок, вербування та надання необхідної слідству інформації.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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