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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В России у здания ФСБ подорвался смертник — есть раненые

В России 11 декабря возле помещения Федеральной службы безопасности произошел взрыв. Мужчина взорвал себя в населенном пункте Карачаево-Черкесской Республики. В результате инцидента получили травмы шесть человек.

Гражданин пытался попасть на территорию, где правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания он совершил самоподрыв. По информации СМИ, умерший разделял экстремистские взгляды, а перед смертью выкрикнул “Аллах Акбар”.

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Попытка “подрыва” отделение банка в Мариуполе

В городе Мариуполь Донецкой области мужчина захватил заложников и угрожал взорвать банковское отделение. В помещение он зашел с ножом и подозрительной коробкой.

После чего закрыл в комнате трех сотрудниц банка и требовал выполнить его условия. Во время задержания полицией выяснилось, что взрывчатого вещества у гражданина не было.

Источник: ВВС Россия

Фото: Dreamstime

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