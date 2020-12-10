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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка

В Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка. 30-летний гражданин зашел в помещение с ножом и коробкой, закрыл в комнате трех сотрудниц и угрожал применить взрывное устройство.

Кроме того, он требовал выполнить его условия — вызвать журналистов и полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия в течение пяти минут.

После длительных переговоров мужчину задержали и изъяли у него подозрительную коробку. Оказалось, что внутри взрывчатого вещества не было. Во время инцидента не пострадал ни один человек.

  • затримання чоловіка у відділенні банку
  • затримання чоловіка у відділенні банку
  • затримання чоловіка у відділенні банку
  • затримання чоловіка у відділенні банку
  • затримання чоловіка у відділенні банку
  • затримання чоловіка у відділенні банку
В Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка / 3 фотографии

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В Одессе мужчина хотел взорвать заведение питания

10 декабря в Одессе мужчина угрожал сорвать гранату в заведении общественного питания. После приезда полиции выяснилось, что гранаты у него на самом деле не было.

За такое поведение мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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