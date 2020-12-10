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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Одессе мужчина угрожал сорвать гранату в заведении питания

В одном из заведений питания Одессы мужчина угрожал сорвать гранату. Гражданин пришел в местный McDonalds и, держа руку под курткой, заявил, что намерен подорвать боеприпас.

На место происшествия сразу прибыли правоохранители. Однако выяснилось, что на самом деле у мужчины не было гранаты. Свой поступок он объяснил сложностью жизненных обстоятельств.

За это одесситу может грозить от двух до шести лет заключения.

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На Киевщине преступники бросили гранату в полицейских

В Киевской области преступники бросили гранату в полицейских. Во время задержания подозреваемые в разбойных нападениях сопротивлялись правоохранителям.

Они бросили боеприпас и открыли стрельбу, однако несмотря на это полицейским удалось их задержать.

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