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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В масштабном ДТП под Одессой пострадали семь человек, в том числе трое детей

Вблизи села Зализничное Болградского района Одесской области вечером 13 декабря столкнулись легковушка Daewoo Lanos и микроавтобус Renault.

В результате удара Daewoo вылетел в кювет. Всех, кто был в салоне — мужа с женой и троих детей, которым от четырех и восьми лет, — госпитализировали с различными травмами.

В ДТП пострадали также водитель Renault и один из его пассажиров.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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  • ДТП під Одесою
  • ДТП під Одесою
  • ДТП під Одесою
  • ДТП під Одесою
В масштабном ДТП под Одессой пострадали семь человек, в том числе трое детей / 2 фотографии

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным  средством.

В Первомайске Николаевской области вечером 13 декабря столкнулись легковушка Mercedes-Benz S550 и микроавтобус Рута-20.

В результате ДТП под Николаевом пострадали пять человек, среди которых — 8-летний ребенок.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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