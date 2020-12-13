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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Опять гололед: в ДТП на Николаевщине пострадал 8-летний ребенок

В Первомайске Николаевской области вечером 13 декабря столкнулись легковушка Mercedes-Benz S550 и микроавтобус Рута-20.

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых — 8-летний ребенок.

Столкновение произошло на автодороге Н-24 Благовещинское-Николаев: ни один из водителей не пострадал.

  • Опять гололед: в ДТП на Николаевщине пострадал 8-летний ребенок
  • Опять гололед: в ДТП на Николаевщине пострадал 8-летний ребенок
  • Опять гололед: в ДТП на Николаевщине пострадал 8-летний ребенок
  • Опять гололед: в ДТП на Николаевщине пострадал 8-летний ребенок
  • Опять гололед: в ДТП на Николаевщине пострадал 8-летний ребенок
  • Опять гололед: в ДТП на Николаевщине пострадал 8-летний ребенок
Опять гололед: в ДТП на Николаевщине пострадал 8-летний ребенок / 3 фотографии

По предварительной информации, причиной ДТП мог быть гололед.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение ПДД) УК Украины.

Если будет доказана вина одного из водителей, ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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