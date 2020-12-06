В Николаеве в результате столкновения Тoyota Land Cruiser и ВАЗ Жигули вечером 5 декабря погиб человек.

От удара ВАЗ отбросило на остановку общественного транспорта. Водитель этого авто погиб до приезда медиков скорой помощи.

В Тoyota находились два человека, от которых исходил сильный запах алкоголя, рассказали очевидцы. Оба утверждали, что они внедорожником не управляли.















Кровавое ДТП в Николаеве: ВАЗ от удара влетел в остановку / 4 фотографии

Люди также рассказали, что после ДТП один из мужчин пытался покинуть место аварии, однако прохожие не позволили ему этого сделать.

Причину ДТП определят правоохранители. На месте работали шесть экипажей полиции.

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В Киеве авто протаранило остановку и загорелось

22 ноября в Голосеевском районе в Киеве Chevrolet Aveo пересек встречную полосу и протаранил остановку общественного транспорта.

Как оказалось, виновник ДТП потерял сознание за рулем.

Источник: Новости N

Фото: Новости N