Поблизу села Залізничне Болградського району Одеської області ввечері 13 грудня зіткнулися легковик Daewoo Lanos і мікроавтобус Renault.

Внаслідок удару Daewoo злетів у кювет. Усіх, хто був у салоні – чоловіка з дружиною та трьох дітей, яким від чотирьох та восьми років, – госпіталізували з різними травмами.

У ДТП постраждали також водій Renault та один з його пасажирів.

На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група.

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У масштабній ДТП під Одесою постраждали семеро людей, зокрема троє дітей / 2 фотографии

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