В России женщина застряла в заборе и, провисев ночь, замерзла насмерть

В российской деревне женщина умерла на улице в морозную погоду, застряв в заборе.

Тело погибшей, которая замерзла насмерть, обнаружили висящим между прутьями металлической ограды только утром.

Правоохранители назначили доследственную проверку по факту гибели женщины.

Предварительно, после опроса очевидцев и осмотра места происшествия полицейскими, признаков насильственной смерти не установлено.

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Модель погибла, уронив смартфон в ванну

Недавно другая необычная смерть произошла в российском Архангельске, где девушка погибла, принимая ванну.

Предварительно, жертва случайно уронила в воду смартфон, подключенный к сети по кабелю зарядного устройства.