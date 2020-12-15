14 лет тюрьмы с конфискацией: суд наказал винничанина, зарезавшего 82-летнюю бабушку

Суд Немировского района Винницкой области вынес приговор мужчине, который убил и ограбил 82-летнюю пенсионерку.

В сентябре прошлого года подсудимый ночью прокрался в дом бабушки с целью ограбления.

Когда женщина услышала шум, решила сопротивляться наглому грабителю.

Читайте: Пытали ради $3 тыс: на Черниговщине задержали грабителей пенсионеров

Мужчина нанес пенсионерке многочисленных ножевых ранений, после чего скрылся с награбленным.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины (Разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Мужчина получил 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Убийство пенсионера в Харьковской области

На днях в Купянском районе Харьковской области женщина зарезала своего 75-летнего мужа, его тело нашли соседи недалеко от дома.

Выяснилось, что между супругами возник бытовой конфликт.

Если вину пенсионерки будет доказано, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Винницкая областная прокуратура