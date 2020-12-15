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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

14 років в’язниці з конфіскацією: суд покарав вінничанина, який зарізав 82-річну бабусю

Суд Немирівського району на Вінничині виніс вирок чоловіку, який вбив та пограбував 82-річну пенсіонерку.

У вересні минулого року підсудний серед ночі прокрався до помешкання бабусі з метою пограбування.

Коли жінка почула шум, вирішила чинити опір нахабному грабіжнику.

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Чоловік завдав пенсіонерці чисельних ножових поранень, після чого втік з награбованим.

Дії засудженого кваліфіковані за ч. 4 ст. 187 КК України (Розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Чоловік отримав 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вбивство пенсіонера на Харківщині

Днями у Куп’янському районі Харківської області жінка зарізала свого 75-річного чоловіка, його тіло знайшли сусіди неподалік дому.

З’ясувалося, що між подружжям виник побутовий конфлікт.

Якщо вину пенсіонерки буде доведено, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура

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