14 років в’язниці з конфіскацією: суд покарав вінничанина, який зарізав 82-річну бабусю

Суд Немирівського району на Вінничині виніс вирок чоловіку, який вбив та пограбував 82-річну пенсіонерку.
У вересні минулого року підсудний серед ночі прокрався до помешкання бабусі з метою пограбування.
Коли жінка почула шум, вирішила чинити опір нахабному грабіжнику.
Читайте: Катували заради $3 тис: на Чернігівщині затримали грабіжників пенсіонерів
Чоловік завдав пенсіонерці чисельних ножових поранень, після чого втік з награбованим.
Дії засудженого кваліфіковані за ч. 4 ст. 187 КК України (Розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Чоловік отримав 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вбивство пенсіонера на Харківщині
Днями у Куп’янському районі Харківської області жінка зарізала свого 75-річного чоловіка, його тіло знайшли сусіди неподалік дому.
З’ясувалося, що між подружжям виник побутовий конфлікт.
Якщо вину пенсіонерки буде доведено, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Джерело: Вінницька обласна прокуратура