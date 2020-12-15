Служба безопасности Украины разоблачила попытку незаконной продажи портативных радиостанций. Бывший военнослужащий украл средства связи в одной из частей во Львовской области. Кроме того, он присвоил программное обеспечение и другие составляющие оборудования.

Преступник намеревался реализовать украденное имущество за $50 тыс. Правоохранители задержали его на попытке продажи трех портативных радиостанций за $30 тыс.

По факту дела открыто два уголовных производства.







Бывший военный украл из части портативные радиостанции и пытался продать / 2 фотографии

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СБУ разоблачила изготовление оборудования для прослушивания

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили незаконное изготовление оборудования для прослушивания. Аппаратуру для прослушивания и отслеживания мобильных устройств граждан производило одно из отечественных предприятий.

За это преступники могут получить от четырех до восьми лет лишения свободы.