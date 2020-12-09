Служба безопасности Украины разоблачила предприятие, которое производило аппаратуру для прослушивания телефонов. Компания создавала специальные устройства на базе своих технологических ресурсов.

После этого продукцию сбывали через связи и заинтересованных клиентов. Во время обысков на предприятии правоохранители обнаружили ряд доказательств.

В частности изъяли документацию и программное обеспечение для прослушивания и отслеживания мобильных устройств. За совершенное преступление фигурантам дела грозит от четырех до семи лет заключения.















СБУ разоблачила производство аппаратуры для прослушивания мобильных / 4 фотографии

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Сотрудник СБУ в Харькове возглавил преступную группировку

Государственное бюро расследований разоблачило сотрудника СБУ в Харькове. Правоохранитель основал преступную организацию, которая нападала на людей и требовала деньги.

Какое наказание получит служащий, читайте в материале Фактов ICTV.