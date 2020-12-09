СБУ разоблачила производство аппаратуры для прослушивания мобильных

Служба безопасности Украины разоблачила предприятие, которое производило аппаратуру для прослушивания телефонов. Компания создавала специальные устройства на базе своих технологических ресурсов.
После этого продукцию сбывали через связи и заинтересованных клиентов. Во время обысков на предприятии правоохранители обнаружили ряд доказательств.
В частности изъяли документацию и программное обеспечение для прослушивания и отслеживания мобильных устройств. За совершенное преступление фигурантам дела грозит от четырех до семи лет заключения.
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Сотрудник СБУ в Харькове возглавил преступную группировку
Государственное бюро расследований разоблачило сотрудника СБУ в Харькове. Правоохранитель основал преступную организацию, которая нападала на людей и требовала деньги.
Какое наказание получит служащий, читайте в материале Фактов ICTV.