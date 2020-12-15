Служба безпеки України викрила спробу незаконного продажу портативних радіостанцій. Колишній військовослужбовець вкрав засоби зв’язку в одній з частин у Львівській області. Крім того, він привласнив програмне забезпечення та інші складові обладнання.

Злочинець мав намір реалізувати вкрадене майно за $50 тис. Правоохоронці затримали його на спробі продажу трьох портативних радіостанцій за $30 тис.

За фактом справи відкрито два кримінальні провадження.







Колишній військовий вкрав з частини портативні радіостанції та намагався продати / 2 фотографии

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СБУ викрила виготовлення обладнання для прослуховування

Співробітники Служби безпеки України зупинили незаконне виготовлення обладнання для прослуховування. Апаратуру для прослуховування та відстеження мобільних пристроїв громадян виготовляло одне з вітчизняних підприємств.

За це злочинці можуть отримати від чотирьох до восьми років позбавлення волі.