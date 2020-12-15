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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

На Харьковщине прохожие задержали насильника, который надругался над 50-летней женщиной

Полиция открыла уголовное производство по факту изнасилования 50-летней женщины в пгт. Песочин Харьковской области.

Инцидент произошел в понедельник, 14 декабря, около 6.30, когда женщина шла на работу, 22-летний мужчина напал на нее и затащил на пустырь и изнасиловал.

Женщина звала на помощь. Ее услышали случайные прохожие. Насильник бросился наутек, прихватив женскую сумку, но мужчины догнали его и удерживали до приезда полиции.

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Сейчас нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Изнасилование в Одесской области

В селе Михайловка Одесской области банда извращенцев ворвались в дом 74-летней пенсионерки. Неизвестные изнасиловали женщину и сильно ее избили.

Сонную женщину ударили по голове, а потом начали насиловать. Сколько было преступников, неизвестно. Женщина слышала несколько голосов, среди которых якобы даже женские.

Источник: Нацполиция

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