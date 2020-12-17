В Запорожье ребенок загорелся в кроватке

В Запорожье девятимесячная Аня загорелась прямо в своей детской кроватке, из-за чего попала в больницу с ожогами головы и лица.

Трагедия произошла около четырех утра, когда семья крепко спала. Детская кровать стояла у розетки с тройником. Туда подключили холодильник и обогреватель. Предполагают, что произошло короткое замыкание и поэтому вспыхнула кроватка.

Родители услышали крик ребенка, когда горела ее подушка. Пожар самостоятельно потушил отчим Ани.

Частный дом, где живет семья очень старый. Предполагают, что проводка просто не выдержала такого количества включенных электроприборов. Окончательный вывод составит специальная комиссия, которая уже обследовала дом. А вот маленькой Ани понадобятся несколько пластических операций по пересадке кожи и длительная реабилитация.

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Торговля людьми в Донецкой области

В Донецкой области жительницу Мариуполя осудили по факту торговли людьми, а именно за продажу своего малолетнего ребенка.

Суд установил, что 19-летняя женщина в течение двух месяцев занималась поиском потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого хотела продать за 400 тыс. грн.

За эти деньги она планировала купить квартиру и автомобиль. Также известно, что женщина не была на медицинском учете как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.