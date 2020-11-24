В Мариуполе осудили женщину за продажу своего ребенка

В Донецкой области жительницу Мариуполя осудили за фактом торговли людьми, а именно за продажу своего малолетнего ребенка.

Приговор вынес Октябрьский районный суд города и засудил ее на шесть лет лишения свободы по ст. 149 УК Украины.

Суд установил, что 19-летняя женщина в течение двух месяцев занималась поиском потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого хотела продать за 400 тыс. грн.

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За эти деньги она планировала купить квартиру и автомобиль. Также известно, что женщина не была на медицинском учете как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.

Горе-мать задержали во время получения денежных средств, а младенца передали врачам в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.







Хотела купить квартиру: в Мариуполе осудили женщину за продажу сына / 2 фотографии

20 октября полиция Донецкой области направила в суд обвинения в отношении женщины, которая хотела продать младенца.

По данным правоохранителей, в августе 2020 года жительница Мариуполя планировала продать своего новорожденного ребенка за 400 тыс. Грн. Потенциальных покупателей она нашла, будучи еще беременной.

Полицейские пресекли попытку продажи ребенка и направили в суд доказательства причастности женщины к преступлению. Сотрудниками полиции было инсценировано продаже младенца, а женщину задержали во время передачи ребенка новой семье.