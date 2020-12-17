У Запоріжжі немовля загорілося у колисці

У Запоріжжі дев’ятимісячна Аня загорілася просто у своєму дитячому ліжечку, через що потрапила у лікарню з опіками голови та обличчя.

Трагедія сталася близько четвертої ранку, коли родина міцно спала. Дитяче ліжко стояло біля розетки з трійником. Туди підключили холодильник та обігрівач. Припускають, що сталося коротке замкнення і тому спалахнула колиска.

Батьки почули крик дитини, коли вже горіла її подушка. Пожежу самотужки загасив вітчим Ані.

Приватний будинок, де живе родина дуже старий. Припускають, що проводка просто не витримала такої кількості ввімкнених електроприладів. Остаточний висновок складе спеціальна комісія, що вже обстежила оселю. А от маленькій Ані знадобляться кілька пластичних операцій з пересадки шкіри та тривала реабілітація.

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Торгівля людьми на Донеччині

На Донеччині мешканку Маріуполя засудили за фактом торгівлі людьми, а саме за продаж своєї малолітньої дитини.

Суд встановив, що 19-річна жінка впродовж двох місяців займалася пошуком потенційних клієнтів для продажу новонародженого сина, якого хотіла продати за 400 тис. грн.

За ці гроші вона планувала купити квартиру та автомобіль. Також відомо, що жінка не була на медичний обліку як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину.