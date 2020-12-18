В обмен на велосипед: на Черниговщине 80-летний дедушка похитил Lexus под сельсоветом

В одном из сел Козелецкого района Черниговской области 80-летний дедушка похитил автомобиль Lexus, стоявший возле сельского совета.
На месте элитного авто пенсионер оставил свой велосипед Аист.
Полиция задержала дедушку, уже когда он был в в Рожнах Броварского района Киевской области. Отмечается, что на поиски отправился весь личный состав Козелецкого отделение полиции.
Правоохранителям пенсионер объяснил, что легко смог похитить авто, поскольку владелец оставил ключи в замке зажигания.
За всю жизнь 80-летний дедушка не имел никаких проблем с законом, жил одиноко.
Полиция открыла производство в рамках ч.2 ст.282 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с возможной конфискацией имущества.