В одном из сел Козелецкого района Черниговской области 80-летний дедушка похитил автомобиль Lexus, стоявший возле сельского совета.

На месте элитного авто пенсионер оставил свой велосипед Аист.

Полиция задержала дедушку, уже когда он был в в Рожнах Броварского района Киевской области. Отмечается, что на поиски отправился весь личный состав Козелецкого отделение полиции.











В обмен на велосипед: на Черниговщине 80-летний дедушка похитил Lexus под сельсоветом / 3 фотографии

Правоохранителям пенсионер объяснил, что легко смог похитить авто, поскольку владелец оставил ключи в замке зажигания.

За всю жизнь 80-летний дедушка не имел никаких проблем с законом, жил одиноко.

Полиция открыла производство в рамках ч.2 ст.282 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с возможной конфискацией имущества.