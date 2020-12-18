В одному із сіл Козелецького району Чернігівської області 80-річний дідусь викрав автомобіль Lexus, який стояв біля сільської ради.

На місці елітного авто пенсіонер залишив свій велосипед Аист.

Поліція затримала дідуся, вже коли той був у у Рожнах Броварського району, що на Київщині. Зазначається, що на пошуки відправився весь особовий склад Козелецького відділення поліції.











В обмін на велосипед: на Чернігівщині 80-річний дідусь викрав Lexus під сільрадою / 3 фотографии

Правоохоронцям пенсіонер пояснив, що легко зміг викрасти авто, оскільки власник залишив ключі в замку запалювання.

За все життя 80-річний дідусь не мав жодних проблем із законом, жив самотньо.

Поліція відкрила провадження у рамках ч.2 ст.282 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з можливою конфіскацією майна.