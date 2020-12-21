Убийство на Закарпатье: женщина избила подругу-пенсионерку (ФОТО)

В селе Кузьмино Мукачевского района на Закарпатье полиция задержала женщину, причастную к убийству 78-летней односельчанки.

В содеянном женщина призналась сразу после задержания. Накануне между подругами произошел конфликт, и когда та была в гостях у пенсионерки, набросилась на нее с кулаками.

Избитую 78-летнюю женщину нападающая оставила лежать в доме на полу: ее мертвой нашли только спустя сутки.











Дружба закончилась: на Закарпатье 48-летняя женщина до смерти избила пенсионерку / 3 фотографии

Причину конфликта задержана называть отказалась. Дело возбуждено по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей) УК Украины.

Сейчас женщина находится в следственном изоляторе, все обстоятельства устанавливаются.

Убийство пенсионера в Харьковской области

В середине декабря в Купянском районе на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа из бытовой ссоры.

70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом, а когда мужчина истекал кровью, ушла из дома, не вызывая скорую.

В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.