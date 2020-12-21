Вбивство на Закарпатті: жінка забила подругу-пенсіонерку (ФОТО)

В селі Кузьмино Мукачівського району на Закарпатті поліція затримала жінку, причетну до вбивства 78-річної односельчанки.

У скоєному жінка зізналася відразу після затримання. Напередодні між подругами стався конфлікт, і коли та була в гостях у пенсіонерки, накинулася на неї з кулаками.

Побиту 78-річну жінку нападниця залишила у будинку на підлозі: її мертвою знайшли лише через добу.











Дружба закінчилася: на Закарпатті 48-річна жінка до смерті побила пенсіонерку / 3 фотографии

Причину конфлікту затримана називати відмовилася. Справу відкрито за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої) КК України.

Наразі жінка перебуває в слідчому ізоляторі, всі обставини встановлюються.

Вбивство пенсіонера на Харківщині

В середині грудня у Куп’янському районі на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка через побутову сварку.

70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем, а коли чоловік стікав кров’ю, пішла з дому, не викликаючи швидку.

До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера. Усі речові докази вилучені та направлені на дослідження.