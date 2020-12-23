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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Смертельна ДТП під Києвом: водій Porsche на смерть збив двох людей

Поблизу селища Березівка Київської області вранці 23 грудня сталася смертельна аварія. Водій на позашляховику марки Porsche збив на смерть двох людей на Житомирській трасі.

На засипаній снігом дорозі видно довгий гальмувальний шлях автомобіля. Наразі на місці трагедії працює патрульна поліція.

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Смертельна ДТП на Рівненщині

Напередодні у Рівненській області сталася аварія за участі п’яти автомобілів. Бус зіштовхнувся з легковим автомобілем – його відкинуло на зустрічну смугу, після чого постраждало ще три авто.

У результаті інциденту загинув один з водіїв, інший отримав травми – його забрали до лікарні. Подробиці про ДТП на Рівненщині за участі п’яти авто читайте на Фактах ICTV.

Джерело: dtp.kiev.ua

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