20 декабря на автотрассе Киев-Чоп, вблизи села Грушвица Ровенского района Ровенской области, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, еще один травмировался.

По информации правоохранителей, бус Mercedes-Benz, за рулем которого находился 48-летний мужчина, двигаясь в направлении Львова, столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. Авто отбросило на встречную полосу, где оно влетело в Peugeot Partner. Бус же после столкновения протаранил грузовик Iveco и Ford Mondeo.

В результате аварии водитель автомобиля Peugeot Partner, 56-летний житель Ровенского района, погиб на месте происшествия. Травмы получил водитель грузовика, 47-летний житель Львова, его забрали в больницу. Другие участники от госпитализации отказались.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.











В Ровенской области столкнулись 5 авто, погиб один из водителей / 3 фотографии

ДТП на трассе Киев-Чоп

Еще одно ДТП на трассе Киев-Чоп произошло 17 декабря.

Тогда при столкновении автомобилей пострадали 10 человек.

Стад раненых были и дети. Подробнее читайте на Фактах ICTV.

Источник: Полиция Ровенской области