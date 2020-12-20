20 декабря на автотрассе Киев-Чоп, вблизи села Грушвица Ровенского района Ровенской области, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, еще один травмировался.
По информации правоохранителей, бус Mercedes-Benz, за рулем которого находился 48-летний мужчина, двигаясь в направлении Львова, столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. Авто отбросило на встречную полосу, где оно влетело в Peugeot Partner. Бус же после столкновения протаранил грузовик Iveco и Ford Mondeo.
В результате аварии водитель автомобиля Peugeot Partner, 56-летний житель Ровенского района, погиб на месте происшествия. Травмы получил водитель грузовика, 47-летний житель Львова, его забрали в больницу. Другие участники от госпитализации отказались.
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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
ДТП на трассе Киев-Чоп
Еще одно ДТП на трассе Киев-Чоп произошло 17 декабря.
Тогда при столкновении автомобилей пострадали 10 человек.
Стад раненых были и дети. Подробнее читайте на Фактах ICTV.
Источник: Полиция Ровенской области