В разгар пьяного застолья с девушками: в Овруче 24-летний парень подорвался на гранате

В Овруче Житомирской области расследуют гибель парня, который подорвался на гранате в собственном доме.

Первыми о трагедии узнали соседи 24-летнего Михаила. Один из них рассказал, что вся кухня и коридор были залиты кровью, а тело хозяина — изуродованное до неузнаваемости.

Парень жил вместе со своей девушкой, и в тот роковой вечер они принимали гостей — еще одну влюбленную пару.

Позже друг ушел, а его девушка осталась. Когда все были уже пьяны, случилось непредвиденное.

— Парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Под утро своей сожительнице и ее подруге он приказал оставить дом, угрожая взорвать ручную гранату, — рассказывают в полиции.

Ночью напуганные девушки ушли из дома прочь, а Михаил остался один с гранатой в одной руке и выдернутой чекой в ​​другой.

Что дальше он делал с этими опасными предметами, теперь уже точно не узнает никто, а о том, что граната все же взорвалась, стало известно только утром.

Эксперты выяснили, что в руках Михаила рванула граната РГД-5, хотя парень не служил в армии.

Полиция открыла уголовное производство сразу по двум статьям — по факту гибели и относительно незаконного обращения с боеприпасами.

Между тем соседи предполагают, что причиной такого отчаянного поступка, кроме случайности, могли быть проблемы с девушкой.