Сентябрь — это период, когда организм перестраивается на новый сезонный ритм, поэтому изменение космической погоды может ощущаться особенно остро.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы.

В дни повышенной солнечной активности метеочувствительные люди, пожилые и имеющие хронические заболевания могут испытывать головную боль, головокружение, колебания артериального давления, бессонницу или общую слабость.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, затяжных и мощных геоштормов в сентябре 2026 года не ожидается.

Впрочем, специалисты предостерегают о возможности кратковременных солнечных вспышек и локальных геомагнитных возмущений.

Когда возможны магнитные бури в сентябре 2026 года и как они могут влиять на самочувствие — рассказываем дальше.

Магнитные бури в сентябре 2026 года

Специалисты отмечают, что сентябрь не будет пугать слишком мощными геоштормами, однако несколько периодов повышенной активности Солнца все же ожидается:

1-3 сентября — ожидается абсолютный геомагнитный штиль. Благоприятный период для адаптации к началу осени.

4–5 сентября — первые слабые геомагнитные колебания. Возможны легкое недомогание и усталость.

10-12 сентября — период повышения солнечной активности. Предел умеренной бури, которая может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

25-28 сентября — затяжная волна слабых геомагнитных возмущений в конце месяца.

Обратите внимание: долгосрочные астрофизические прогнозы ориентировочные. Поскольку Солнце ведет себя динамично, геомагнитная ситуация может изменяться.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативное влияние солнечной активности на сосуды и нервную систему, следует придерживаться простых рекомендаций:

откажитесь от слишком жирной, острой и соленой пищи. Предпочтите легкие блюда, овощи и фрукты;

пейте больше чистой воды, травяного или зеленого чая. Сократите потребление кофе, энергетиков и алкоголя;

старайтесь ложиться до 23:00 и спите не менее 7–8 часов;

ежедневно совершайте легкие прогулки, однако избегайте длительного пребывания под прямым солнцем;

не перегружайте себя чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками;

людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми болезнями следует контролировать давление и иметь при себе необходимые лекарства.

В случае резкого ухудшения здоровья или появления тревожных симптомов во время солнечных вспышек не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за помощью.

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